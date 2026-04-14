مؤتمر بيلينجهام: مواجهة بايرن فاصلة لموسمنا.. وليس لي مركز مفضل

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 19:32

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

يرى جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد إن مواجهة بايرن ميونيخ بمثابة المواجهة الفاصلة بموسم الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيلينجهام خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعرف موقفنا وحضرنا أنفسنا للمباراة، هي مباراة نهائية بالنسبة لنا ويعتمد موسمنا عليها، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

أخبار متعلقة:
وواصل: "أشعر أنني بخير، هذا الموسم كان مؤسفًا وعانيت من سوء حظ وغبت كثيرًا بسبب الإصابات سواء في البداية أو الشهرين الأخيرين، الجزء الأصعب هو العودة، في مثل تلك المباريات كلما حضرت نفسك نفسيًا كلما لعبت بشكل أفضل، لقد لعبت ضد مايوركا وأتلتيكو مدريد وضد بايرن، ثقتي تزيد ونستمر في التطور".

وتابع: "أي هزيمة في دوري الأبطال هي كارثة، بالنسبة لموقفنا الحالي، هذه مباراة نهائية، لدينا الكثير على المحك وعلينا أن نلعب جيدًا، إما كل شيء أو لا شيء، هذه هي عقليتنا، لن نختبئ، ليس لدينا فرص أخرى وعلينا أن نلعب لنفوز".

وعن مركزه الأفضل في الملعب قال: "تغير الكثير منذ موسمي الأول، في البداية كنت أهاجم أكثر، الموسم الماضي كنت ألعب أكثر على اليسار ومع أربيلوا ألعب بالعمق، يمكنني اللعب في أكثر من مركز، هذا شيء جيد وسيء، ولكن لا يوجد مركز واحد مفضل لي، يجب أن أتأقلم وأجد التوازن، وإذا لم أسجل يجب أن أساعد الفريق، وأن أفعل كل ما يقوله المدرب".

واستمر: "كان هناك مباريات قدمنا فيها أداء جيد، يجب أن ننظر لكل لاعب بشكل فردي، ربما نتجمع كثيرا في الجهة اليسرى، إذا انتقلت إلى الجهة الأخرى فقد يصبح لدينا توازن أكبر، ربما يرى البعض الأمور بنظرة سلبية، نحن نلعب بحرية وآمل أن يظهر ذلك غدا وأن نتمكن من تقديم أداء سلس".

وأكمل: "هاري كين لاعب رائع، أعتقد أنهم سيتوجون بالدوري الألماني بالرغم أن هذا سيؤلمني لأن أخي يلعب في دورتموند، ولكن من الشرف لي اللعب مع كين بالمنتخب ولنرى ما إذا كنا سنتوج بكأس العالم، ولكن أتمنى ألا يظهر غدا".

وشدد: "وضعيتنا معقدة، إنه ليس المكان أو التوقيت المناسب، في الدوري على الأقل لم نظهر بشكل جيد، خسرنا نقاطا كثيرة، وهذا ليس مقبولا، ولكن لا أعتقد أن مباراة الغد قد انتهت، نحن متأخرون ولكننا نركز على اليوم الكبير".

وأضاف: "أتمنى مشاهدة موسيالا يلعب بشكل جيد، من المؤسف رؤيته لا يشارك، أنا سعيد لرؤيته يلعب من جديد".

وأتم: "لا أحد يريد لعب ركلات الترجيح، إذا كان بإمكاننا لعب 90 دقيقة كان أفضل، علينا أن نعادل نتيجة الذهاب أولا، ولكن إذا وصلنا لركلات الترجيح سنكون مستعدين".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بايرن بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا جود بيلينجهام
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 3 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك 4 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن
/articles/527236/مؤتمر-بيلينجهام-مواجهة-بايرن-فاصلة-لموسمنا-وليس-لي-مركز-مفضل