مباراة بدأت في غياب الجهاز الفني.. تعادل سلبي "معتاد" يحسم مواجهة مودرن والجونة

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 19:25

كتب : FilGoal

مودرن سبورت - الجونة

حسم التعادل السلبي مواجهة مودرن سبورت أمام الجونة في الأسبوع الـ25 من مجموعة تفادي الهبوط بمسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

ورفع الجونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع.

فيما رفع مودرن رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع.

وتوج مصطفى مخلوف حارس مرمى مودرن سبورت بجائزة رجل المباراة.

ولم يتواجد الجهاز الفني لمودرن سبورت بقيادة أحمد سامي على مقاعد البدلاء مع انطلاقة المباراة.

وتأخر الجهاز الفني في دخول الملعب، ليتواجد على مقاعد البدلاء بعد الوصول إلى منتصف الشوط الأول.

وشهد اللقاء إصابة مصطفى الشهدي حكم المباراة في منتصف الشوط الأول، ليخرج باكيا.

ويستطع الشهدي استكمال المباراة ليقودها محمد عبد العواض الحكم الرابع بدلا منه.

ويلتقي مودرن في الجولة المقبلة أمام زد، فيما يلتقي الجونة أمام الإسماعيلي.

ولم ينجح الجونة في تسجيل أي هدف في مرحلة البطولة منذ انطلاقها بعد تعادله في 3 مباريات سلبية أمام وادي دجلة، والاتحاد السكندري، قبل التعادل مع مودرن سبورت.

فيما خسر مواجهة وحيدة أمام غزل المحلة بهدف نظيف.

كما تعادل مودرن سبورت مواجهته الرابعة على التوالي في مجموعة الهبوط، بـ 3 تعادلات سلبية أمام وادي دجلة، وحرس الحدود، قبل التعادل أمام الجونة.

فيما تعادل في مباراة إيجابية أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل فريق.

