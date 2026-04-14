وزارة الرياضة: تنفيذ خطة لترشيد استخدام الطاقة في الأندية ومراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، البدء في تنفيذ خطة لترشيد استخدام الطاقة في المنشآت الرياضية والشبابية.

وكشفت الوزارة في بيان رسمي لها "تشمل الخطة الشاملة لترشيد استخدام الطاقة نحو 6300 منشأة شبابية ورياضية، تشمل مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التعلم والابتكار والمدن الشبابية وبيوت الشباب وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة."

وأوضح جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، في بيان الوزارة "تلك الخطة تأتي ضمن رؤية متكاملة للتحول نحو منشآت أكثر استدامة وصديقة للبيئة."

وأكمل "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بدء مجموعة من الدراسات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكذا مع الجهات المختصة تستهدف دراسة التحول إلى المنشآت الشبابية والرياضية الخضراء."

وتابع الوزير "دراسات الجدوى المزمع تنفيذها تتضمن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل مراكز الشباب، وذلك وفق تصنيف شامل لكافة المراكز على مستوى الجمهورية، يرتكز على مجموعة من الضوابط المالية والإدارية والفنية لكل منشأة، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة."

وأتم "الوزارة مستمرة في تبني المبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للنشء والشباب."

وتولى جوهر نبيل نجم منتخب مصر لكرة اليد والأهلي السابق منصب وزير الشباب والرياضة شهر فبراير الماضي، وذلك خلال التشكيل الوزاري الجديد.