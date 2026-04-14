كرة يد - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على سبورتنج

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر لكرة اليد بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 31-29 في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي الأحمر.

وتلقى الأهلي ضربة قوية بعد إصابة حميد في الشوط الأول ليغادر الملعب باكيا.

وجاءت إصابة حميد أثناء محاولته للتصدي للكرة في أحد هجمات سبورتنج.

ليسقط على الأرض باكيا ثم يغادر الملعب غير قادر على استكمال اللقاء.

وحسم الأهلي المباراة لصالحه ليلعب في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة هليوبوليس ضد المعادي.

ويحمل الأهلي لقب كأس مصر من الموسم الماضي، كما فاز الأحمر بلقبي السوبر المصري والدوري في الموسم الحالي.