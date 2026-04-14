كرة يد - إصابة قوية لـ حميد في مباراة الأهلي ضد سبورتنج

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 18:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد - عبد الرحمن حميد

تعرض عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد سبورتنج.

ويلعب الأهلي ضد سبورتنج في دور الثمانية من كأس مصر لكرة اليد، في المباراة التي تقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي الأحمر.

وتلقى الأهلي ضربة قوية بعد إصابة حميد في الشوط الأول ليغادر الملعب باكيا.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد تخطي الشمس

وجاءت إصابة حميد أثناء محاولته للتصدي للكرة في أحد هجمات سبورتنج.

ليسقط على الأرض باكيا ثم يغادر الملعب غير قادر على استكمال اللقاء.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة هليوبوليس ضد المعادي.

نرشح لكم
كرة يد - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على سبورتنج كرة يد - الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد تخطي الشمس يد - سيف الدرع يحصد لقب الدوري الإسباني مع برشلونة للمرة الرابعة على التوالي.. الأهلي بطلا لدوري كرة اليد كرة يد – الزمالك يتعادل مع البنك ويقرب الأهلي خطوة من التتويج بلقب الدوري كرة يد – الزمالك يهزم سبورتنج ويستمر في ملاحقة الأهلي كرة يد – الأهلي يهزم سموحة ويقترب من حسم لقب الدوري قبل 3 جولات من النهاية يد - يحيى خالد يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي
