كرة يد - إصابة قوية لـ حميد في مباراة الأهلي ضد سبورتنج
الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 18:10
كتب : FilGoal
تعرض عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد سبورتنج.
ويلعب الأهلي ضد سبورتنج في دور الثمانية من كأس مصر لكرة اليد، في المباراة التي تقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي الأحمر.
وتلقى الأهلي ضربة قوية بعد إصابة حميد في الشوط الأول ليغادر الملعب باكيا.
وجاءت إصابة حميد أثناء محاولته للتصدي للكرة في أحد هجمات سبورتنج.
ليسقط على الأرض باكيا ثم يغادر الملعب غير قادر على استكمال اللقاء.
ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة هليوبوليس ضد المعادي.
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنتر ميامي يعلن رحيل ماسكيرانو 57 دقيقة | أمريكا