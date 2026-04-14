مؤتمر نوير: ريال مدريد يمكنه قلب الأمور.. ولم أقرر مستقبلي بعد

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 18:08

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

شدد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ على أنه لم يتخذ القرار حول مستقبله حتى الآن.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد على ملعب أليانز أرينا بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال نوير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" لدينا أفضلية لأننا فزنا بمباراة الذهاب ولكنها أفضلية بهدف واحد، المباراة لا تزال يمكن أن تذهب في أي اتجاه، ريال مدريد فريق صعب وخصم قوي، ولكن لدينا أفضلية خفيفة وسنلعب ضد جماهيرنا الرائعة، نحن في موقف جيد ولكن لا يمكن الاستهانة بالمباراة، لأننا وفقا لما رأيناه في الماضي، ريال مدريد يمكنه قلب الأمور".

نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم نوير: مباراة الإياب ستكون صعبة.. وهذا سر أدائي بعد الـ 40 تعادل مع ميسي.. نوير يحقق رقما قياسيا ويفوز بجائزة رجل المباراة أمام ريال مدريد بيلد: بايرن يختار بديل نوير

وأكمل "مواجهة ريال مدريد لا تتعلق بالأسماء، إنها مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لنا وللنادي، سنلعب ضد ريال مدريد ولا نهتم بالأسماء الفردية، بالطبع نحللهم ولدينا الخبرة للعب أفضل كرة قدم لدينا".

واستمر "لا أعتقد أن الكثير قد تغير منذ 2012، أنت تدرب اللاعبين ومن قد يسدد ركلات الترجيح، وكحارس يجب أن تطور شعورك وما يدور في ذهن الآخرين".

وتابع "التتويج بدوري الأبطال؟ نعرف أن أشياء كثيرة ممكنة هذا الموسم، خاصة بالطاقة التي لدينا، لقد وضعنا الأساس من خلال كأس العالم للأندية وكانت بداية مهمة، وأكملنا بنفس الشكل وأصبحت الأمور ممتازة، هذا هو الموسم الثاني لكومباني وتمكنا من تحقيق التقدم، وفهم فلسفة المدرب يساعد".

وعن كونه أفضل حارس في تاريخ كرة القدم قال: "من الصعب الحديث حول ذلك، ويعتمد الأمر على الحقبة التي نتحدث عنها، هناك الكثير من الحراس الكبار في العقود الأخيرة، على الأقل 10 حراس لكل واحد منهم أسلوب مختلف، من المؤسف أن كورتوا لن يشارك في تلك المباراة، وفي السابق كان هناك أيضا شمايكل وأوليفر كان، وكاسياس، وبوفون، وحاليا كورتوا، جميعهم حراس كبار ولديهم مميزات من الصعب أن تحدد الأفضل بينهم".

وأردف "الفريق الحالي مختلف عن فريق 2024، نعرف أن المباراة قريبة وأي شيء قد يحدث، ولكن سنقدم كل ما لدينا في ملعبنا، هذا هدفنا".

وأضاف "أود اتخاذ القرار حول مستقبلي، ولكنه غير متعلق الألقاب، بالطبع أريد الفوز بكل شيء، ولكن على المستوى الشخصي لم أقرر بعد ولكن الأمر لن يستغرق طويلا، وحينها سيكون هناك محادثات مع النادي".

وأتم "تعرف شعور الخروج بدون ألقاب، هو أمر صعب خاصة لفريق مثل ريال مدريد، لقد جربنا الأمر، يمكنك أن تحرك الجبال حين يكون ضهرك للحائط، ولكنني لن أضع نفسي مكان ريال مدريد كثيرا، أفضل التركيز على أنفسنا، الأمور تسير معنا بشكل جيد في جميع البطولات ونتحكم في مصيرنا، هكذا يكون الموقف حينما تكون بمقعد السائق".

وفاز بايرن ميونيخ بمباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف.

نرشح لكم
بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح رافينيا يعتذر عن تصرفاته عقب لقاء أتليتكو مدريد لابورتا: ما حدث من التحكيم عار وسنتقدم بشكوى جديدة بعد توديع دوري الأبطال.. لامين يامال يعد جماهير برشلونة بتحقيق اللقب يوما ما إريك جارسيا: هذا الجيل من اللاعبين يريد إعادة دوري الأبطال إلى برشلونة ليفاندوفسكي: قدمنا كل ما لدينا أمام أتليتكو مدريد.. وهذه ليست النهاية التي حلمنا بها كوناتي: الخسارة من باريس سان جيرمان نتيجة غير عادلة موسو: الحديث عن سرقة برشلونة هو جنون.. وفيرمين هو من اصطدم بي
أخر الأخبار
خبر في الجول - بعد تصويت رويز.. أغلبية الحكام تشير إلى صحة هدف الإسماعيلي الملغي 7 دقيقة | الدوري المصري
إصابة لاعب الترجي قبل مواجهة صنداونز المصيرية 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري حال عدم تنفيذ طلباته 31 دقيقة | الدوري المصري
بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إصابة الحكم مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي 54 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن الموعد الجديد لقرعة كأس آسيا 2027 ساعة | آسيا
رافينيا يعتذر عن تصرفاته عقب لقاء أتليتكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
مانشيني: هزمنا أفضل فريق في آسيا.. وتنتظرنا مواجهة حاسمة ساعة | آسيا
