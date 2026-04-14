مؤتمر نوير: ريال مدريد يمكنه قلب الأمور.. ولم أقرر مستقبلي بعد

شدد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ على أنه لم يتخذ القرار حول مستقبله حتى الآن.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد على ملعب أليانز أرينا بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال نوير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" لدينا أفضلية لأننا فزنا بمباراة الذهاب ولكنها أفضلية بهدف واحد، المباراة لا تزال يمكن أن تذهب في أي اتجاه، ريال مدريد فريق صعب وخصم قوي، ولكن لدينا أفضلية خفيفة وسنلعب ضد جماهيرنا الرائعة، نحن في موقف جيد ولكن لا يمكن الاستهانة بالمباراة، لأننا وفقا لما رأيناه في الماضي، ريال مدريد يمكنه قلب الأمور".

وأكمل "مواجهة ريال مدريد لا تتعلق بالأسماء، إنها مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لنا وللنادي، سنلعب ضد ريال مدريد ولا نهتم بالأسماء الفردية، بالطبع نحللهم ولدينا الخبرة للعب أفضل كرة قدم لدينا".

واستمر "لا أعتقد أن الكثير قد تغير منذ 2012، أنت تدرب اللاعبين ومن قد يسدد ركلات الترجيح، وكحارس يجب أن تطور شعورك وما يدور في ذهن الآخرين".

وتابع "التتويج بدوري الأبطال؟ نعرف أن أشياء كثيرة ممكنة هذا الموسم، خاصة بالطاقة التي لدينا، لقد وضعنا الأساس من خلال كأس العالم للأندية وكانت بداية مهمة، وأكملنا بنفس الشكل وأصبحت الأمور ممتازة، هذا هو الموسم الثاني لكومباني وتمكنا من تحقيق التقدم، وفهم فلسفة المدرب يساعد".

وعن كونه أفضل حارس في تاريخ كرة القدم قال: "من الصعب الحديث حول ذلك، ويعتمد الأمر على الحقبة التي نتحدث عنها، هناك الكثير من الحراس الكبار في العقود الأخيرة، على الأقل 10 حراس لكل واحد منهم أسلوب مختلف، من المؤسف أن كورتوا لن يشارك في تلك المباراة، وفي السابق كان هناك أيضا شمايكل وأوليفر كان، وكاسياس، وبوفون، وحاليا كورتوا، جميعهم حراس كبار ولديهم مميزات من الصعب أن تحدد الأفضل بينهم".

وأردف "الفريق الحالي مختلف عن فريق 2024، نعرف أن المباراة قريبة وأي شيء قد يحدث، ولكن سنقدم كل ما لدينا في ملعبنا، هذا هدفنا".

وأضاف "أود اتخاذ القرار حول مستقبلي، ولكنه غير متعلق الألقاب، بالطبع أريد الفوز بكل شيء، ولكن على المستوى الشخصي لم أقرر بعد ولكن الأمر لن يستغرق طويلا، وحينها سيكون هناك محادثات مع النادي".

وأتم "تعرف شعور الخروج بدون ألقاب، هو أمر صعب خاصة لفريق مثل ريال مدريد، لقد جربنا الأمر، يمكنك أن تحرك الجبال حين يكون ضهرك للحائط، ولكنني لن أضع نفسي مكان ريال مدريد كثيرا، أفضل التركيز على أنفسنا، الأمور تسير معنا بشكل جيد في جميع البطولات ونتحكم في مصيرنا، هكذا يكون الموقف حينما تكون بمقعد السائق".

وفاز بايرن ميونيخ بمباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف.