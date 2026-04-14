مؤتمر أرتيتا: نحاول تحقيق شيء لم يحدث في تاريخ أرسنال

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 18:00

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

يثق ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في قدرات فريقه رغم صعوبة المنافسات المقبلة سواء بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أرسنال نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي ضمن إياب ربع نهائي أبطال أوروبا بعدما فاز ذهابا بهدف دون رد.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "ما يعجبني في وضعنا الحالي أنه لا يوجد أي شعور بالرضا أو الاكتفاء، والدليل أنكم لم توجهوا لي أي سؤال أو تهنئة بشأن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وكأن الأمر أصبح مسلما به".

وأضاف "أتوقع خلال الـ20 عاما المقبلة في هذا النادي أن يصبح هذا الأمر معتادا، وأن نكون في منافسة على الألقاب في شهر أبريل، وهذا شعور جيد، لكنه أمر صعب للغاية، وأنا أقدر كثيرا ما يقدمه اللاعبون".

وشدد "اللاعبون يحاولون الوصول إلى أقصى درجة من الجاهزية خاصة في هذه الفترة الحاسمة من الموسم. لقد افتقدنا 4 أو 5 لاعبين أساسيين لأسابيع، وهذا له تأثير، لذلك نحتاج لعودتهم".

وأوضح "ديكلان رايس لعب الكثير من المباريات، وهذا جزء من المشكلة. لم يظهر في التدريبات، وسننتظر حتى الغد لاتخاذ القرار المناسب بشأنه سيحاول بكل ما يستطيع أن يكون معنا أمام سبورتنج. هناك تحسن في حالة ساكا، ونأمل أن تكون مسألة أيام وليس أسابيع".

وأجاب "صعوبة المنافسة؟ ما نحاول تحقيقه صعب ومليء بالتحديات. نحاول تحقيق شيء لم يحدث في تاريخ هذا النادي الممتد 140 عاما. هذه هي المرة الأولى التي نتأهل فيها إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية في تاريخنا. بالنسبة لأندية أخرى هذا أمر معتاد، أما بالنسبة لنا فهو ليس كذلك، ونحن نقدر ما وصلنا إليه".

وواصل "لدينا فرصة غدا للوصول إلى نصف النهائي، ونحن في منافسة قوية على الدوري بعد 22 عاما من آخر مرة، وندرك حجم الصعوبة، لكن روعة الأمر أنه صعب".

وأتم تصريحاته "مشجع لمانشستر سيتي يشرب من زجاجة أرسنال؟ مشجع واحد؟ لا أتأثر بذلك، ولا أعرض هذه الأمور على اللاعبين، بل أريهم الأشخاص الذين يحبون ما يقدمونه".

وبات الصراع على أشده في الدوري الإنجليزي في ظل تصدر أرسنال لجدول المسابقة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل ويلعب ضده الأسبوع المقبل.

كما وضع أرسنال قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على سبورتنج لشبونة ذهابا بهدف دون رد.

