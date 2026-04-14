"لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 17:57

كتب : حامد وجدي

أعلن حسام حسن مهاجم مودرن سبورت، فسخ تعاقده مع ناديه.

وكشف حسام حسن عبر FilGoal.com: "أعلن فسخ تعاقدي مع نادي مودرن سبورت بعد وصول العلاقة بيني وبين إدارة النادي برئاسة وليد دعبس إلى طريق مسدود."

وأضاف "لست ناشئا ليتم التعامل معي بهذ الطريقة، خاصة أنني بذلت مجهودا كبيرًا خلال الفترة الماضية."

وتابع مهاجم مودرن السابق "راهنت باسمي من أجل مساعدة الفريق على البقاء في الدوري، وتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق."

وأكمل "لدي بعض الملاحظات داخل النادي، وسأعلن التفاصيل في الوقت المناسب، للحديث بقية."

وانضم حسام حسن صاحب الـ 32 عاما إلى مودرن سبورت في يناير 2025.

ولعب حسام حسن لصفوف أندية طلائع الجيش، والداخلية، وسموحة، والأهلي، بالإضافة إلى الأهلي الليبي، وأخيرا مودرن سبورت.

وشارك هذا الموسم في 23 مباراة مع مودرن سبورت بكافة البطولات سجل خلالهم 3 أهداف بواقع هدفين في الدوري، وهدف في كأس الرابطة.

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع في مجموعة الهبوط برصيد 26 نقطة.

ويخوض مودرن مباراته في الجولة الخامسة أمام الجونة على استاد القاهرة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

