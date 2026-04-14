كرة يد - الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد تخطي الشمس

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 17:25

كتب : FilGoal

الزمالك كرة يد

حسم فريق الزمالك تأهله لنصف نهائي كأس مصر لرجال كرة اليد بعد تخطي الشمس.

وتغلب الزمالك على الشمس بنتيجة 33-25 في ربع النهائي.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 16-11.

ويواجه الأهلي فريق سبورتنج اليوم في قمة مباريات ربع نهائي كأس مصر.

بينما يلعب هليوبوليس أمام المعادي، ويواجه سموحة فريق الأولمبي.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر الموسم الماضي بعد التغلب على الزمالك.

وكانت آخر ألقاب الزمالك في كأس مصر عام 2016.

وكان الأهلي قد حسم ألقاب الدوري المصري والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك للتتويج بأول ألقابه هذا الموسم في بطولة كأس مصر.

