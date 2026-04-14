وكيل تشالهان أوجلو يوضح "بشكل نهائي" حقيقة المفاوضات مع جالاتاسراي

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 16:42

كتب : FilGoal

كشف جوردون ستيبيتش وكيل أعمال هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر، حقيقة المفاوضات مع جالاتاسراي التركي.

وقال ستيبيتش لـ فابريزيو رومانو المختص بالانتقالات: "مفاوضات مع جالاتاسراي؟ كقاعدة عامة، لا أعلق على الشائعات، لكن في هذه الحالة من المهم بالنسبة لي توضيح الحقائق بشكل نهائي".

وأضاف "هاكان مرتبط بعقد مع إنتر حتى 2027، هو سعيد جدا في إيطاليا وإنتر".

وأكمل "التكهنات الإعلامية حول انتقال محتمل إلى جالاتاسراي ظهرت مرارا وتكرارا في الماضي، والآن يتم تداولها مجددا، لكن الحقائق واضحة، لم تكن هناك أي مفاوضات مع جالاتاسراي في الصيف الماضي أو يناير، ولا في أي وقت كان هناك عرض رسمي".

وأتم "هاكان يظل مركزا بشكل كامل في هذه المرحلة مع إنتر للمنافسة على لقب الدوري وتحقيق النجاح مع الفريق".

وانتشرت التقارير الإخبارية في الصيف الماضي بشأن مفاوضات جالاتاسراي مع إنتر لضم اللاعب التركي.

وتسبب الأمر في إحداث أزمة داخل الفريق بسبب شعور لاوتارو مارتينيز قائد الفريق أن هاكان لا يريد البقاء وذلك أثناء بطولة كأس العالم للأندية.

وخرج لاوتارو ليهاجم زميله في تصريحات إعلامية ورد عليه هاكان وقتها بعدم رغبته في الرحيل.

وحل النادي الأزمة والثنائي تألق مع إنتر خلال الموسم الجاري واقترب من حسم بطولة الدوري الإيطالي إذ يحتاج إلى 10 نقاط للتويج بالدوري الـ 21 في تاريخه.

