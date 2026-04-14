كالتشيو ميركاتو: يلديز يواصل التدريب منفردا قبل مواجهة بولونيا

واصل كينان يلديز لاعب يوفنتوس التدريب منفردا وذلك قبل مواجهة بولونيا.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة خصمه بولونيا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، فإن اللاعب التركي يستمر في التدريب منفردا بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وكان يلديز قد تم استبداله في المباراة الماضية ضد أتالانتا في الدقيقة 58 بسبب الإصابة ودخل جوناثان ديفيد بدلا منه.

ويعد يلديز من أهم اللاعبين في يوفنتوس خلال الموسم الحالي، الأمر الذي أدى إلى تجديد عقده وزيادة راتبه السنوي من أجل الحفاظ على خدماته.

ولعب يلديز 42 مباراة مع البيانكونيري في الموسم الجاري، وسجل 11 هدفا وصنع 10 آخرين.

وفاز يوفنتوس على أتالانتا في الجولة الماضية بهدف دون رد واسترجع المركز الرابع مجددا بعد خساره منافسه عليه كومو 4-3 من إنتر.

ويسعى يوفنتوس للحفاظ على سلسلة اللاهزيمة المستمرة لـ 6 مباريات، إذ انتصر في 4 وتعادل في مباراتين آخرتين.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة ويبتعد عن كومو الخامس برصيد 58 نقطة.