آس: بعد قرار الرحيل.. لونين حسم تجديده بسبب دعم ريال مدريد لأوكرانيا

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 16:22

كتب : FilGoal

كان أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب أوكرانيا قريبا من الرحيل عن النادي في 2024 بسبب استبعاده من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

كشفت صحيفة آس أن دعم ريال مدريد للحارس أندري لونين خلال الحرب في أوكرانيا، لعب دورا حاسما في قراره بتجديد عقده.

وأوضح التقرير أن لونين كان قريبا من الرحيل بحثا عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي، خاصة بعد استبعاده من نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 رغم تألقه في الأدوار السابقة.

لكن الحارس الأوكراني فاجأ الجميع بتجديد عقده لمدة 6 سنوات في سبتمبر الماضي.

ووفقا للتقرير، لم ينس لونين موقف ريال مدريد بعد اندلاع الحرب، حيث قدم النادي دعما معنويا ومؤسسيا له ولعائلته في وقت صعب.

ويعد لونين أحد العناصر المهمة في الفريق، خاصة مع الاعتماد عليه في غياب تيبو كورتوا خلال الفترات الماضية.

كما يظل الحارس مرشحا لخلافة كورتوا مستقبلا، في ظل تقدمه في العمر وتعرضه لإصابات متكررة في السنوات الأخيرة.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء، بعد الخسارة 1-2 في لقاء الذهاب بسنتياجو برنابيو.

