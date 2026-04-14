مبابي: لا يمكننا تقديم أفضل أداء دائما بسبب ضغط المباريات.. واللعب لريال مدريد هدية

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 16:16

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ألافيس

تحدث كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن ضغط المباريات المتزايد، مؤكدا صعوبة الحفاظ على نفس المستوى طوال الوقت.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء، بعد الخسارة 1-2 في لقاء الذهاب بسنتياجو برنابيو.

وقال مبابي في تصريحات لمجلة GQ إسبانيا: "لا يمكننا أن نكون في أفضل حالاتنا دائما ونقدم العرض الذي ينتظره الجميع".

وأضاف "نعيش في عصر يتطلب الكثير، والاستمرارية أصبحت العامل الأهم، لكن ذلك أصبح أكثر صعوبة مع هذا الجدول المزدحم".

وتابع "الضغط يساعدني على الحفاظ على مستوى عال من التميز، ويجعلني أطور نفسي باستمرار".

وأوضح "رغم كل الضغوط، يجب أن تبقى كرة القدم لعبة بالنسبة لي، حتى في أعلى المستويات".

واختتم مبابي تصريحاته بالحديث عن اللعب لريال مدريد "هذا أشبه بهدية، أعيش شغفي يوميا وأستمتع بالتواجد في أفضل ناد في العالم".

وتواجد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة بايرن ميونيخ.

وأصيب مبابي خلال تعادل ريال مدريد مع جيرونا بهدف في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

