تقرير: ميلان يقرر عدم تفعيل بند شراء فولكروج بعد نهاية الإعارة

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 16:05

كتب : FilGoal

استقر ميلان على عدم تفعيل بند شراء نيكلاس فولكروج، ليعود اللاعب إلى وست هام بنهاية موسم 2025-2026.

وكان فولكروج قد انضم إلى ميلان في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل نحو 5 ملايين يورو.

وحسب تقرير موقع فوتبول إيطاليا، سيعود فولكروج إلى وست هام، الذي يخطط بدوره لبحث مستقبله وإمكانية بيعه خلال الفترة المقبلة.

ولم ينجح اللاعب في إقناع الجهاز الفني بضرورة التعاقد معه بشكل نهائي، رغم حاجة الفريق لمهاجم صريح في بعض الفترات بسبب إصابة سانتياجو خيمينيز.

وشارك المهاجم الألماني في 16 مباراة مع الفريق، لكنه بدأ أساسيا في 3 مواجهات فقط، وسجل هدفا وحيدا.

وكان فولكروج قد انتقل إلى وست هام في صيف 2024 قادمًا من بوروسيا دورتموند، لكنه لم ينجح في فرض نفسه بشكل كامل مع الفريق الإنجليزي، خاصة في ظل تعرضه لعدة إصابات أثرت على مشاركاته واستمراريته.

فولكروج من مواليد فبراير 1993، وتدرّج في أكاديمية فيردر بريمن للشباب.

ولعب فولكروج خلال مسيرته لأندية جرويتر فورت، ونورنبيرج، وهانوفر 96، قبل أن يعود إلى فيردر بريمن عام 2019.

وفي صيف 2023، انضم إلى بوروسيا دورتموند، حيث شارك في 42 مباراة وسجل 15 هدفًا في موسم واحد، ثلاثة منها في دوري أبطال أوروبا - وهي البطولة التي شارك فيها أساسيًا في المباراة النهائية ضد ريال مدريد.

بعد انتهاء فترة لعبه مع بوروسيا، انتقل المهاجم الألماني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وانضم إلى وست هام يونايتد.

وفي نوفمبر 2022، استُدعي فولكروج لأول مرة إلى المنتخب الألماني، وتمّ ضمه إلى تشكيلة ألمانيا المشاركة في كأس العالم في قطر.

