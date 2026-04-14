رئيس أتلتيكو مدريد: من الغباء الحديث عن العشب قبل مباراة برشلونة

انتقد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الحديث عن العشب والملعب قبل مباراة فريقه ضد برشلونة.

ويواجه أتلتيكو مدريد منافسه برشلونة الليلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.

وقال سيريزو عبر موندو ديبورتيفو: "أداء الحكم في مباراة الذهاب ضد برشلونة؟ لا أحب التحدث عن الحكام، لأنها ليست المرة الأولى التي أقول فيها ذلك، أنا لا أحب تقنية الفيديو، أعتقد أن الحكام يتخذون قراراتهم بناء على ما يرونه ويجب تركهم يعملون في هدوء".

وأضاف "من الغباء أن أتحدث عن الملعب والعشب قبل هذه المباراة المهمة".

وتابع "لا أعتقد أنه يمكن توجيه أي انتقادات إلى دييجو سيميوني، نحن بالتأكيد ليس لدينا أي انتقادات، هو مدرب عظيم ونحن سعداء جدا به".

وشدد "برشلونة لديه الرغبة في العودة، لكن نحن أيضا مستعدون لفعل أي شيء ومتحمسون للفوز، أنا مقتنع بأننا سنقدم مباراة كبيرة ونتأهل إلى نصف النهائي".

وأتم "أنطوان جريزمان بطل عظيم وسعداء جدا بوجود لاعب بجودته، سنكرمه بوداع يليق بما قدمه للنادي عندما يرحل".

وكان هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قد انتقد حالة الملعب أثناء تدريب فريقه فيه بسبب عدم قص العشب بالإضافة إلى فتح رشاشات المياه مفرط مما تسبب في بطء حركة الكرة.

وفاز أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سبوتيفاي كامب نو بهدفين دون رد.