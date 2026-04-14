كلوج الروماني يفسخ عقد إسلام سليماني

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 15:42

كتب : FilGoal

أعلن نادي كلوج الروماني يوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني بالتراضي.

وأفاد النادي عبر موقعه أنه توصل لاتفاق مع سليماني من أجل إنهاء عقده بالتراضي.

وشارك سليماني بقميص كلوج في 16 مباراة، وتمكن من تسجيل هدف واحد وصناعة هدفين.

في الصيف الماضي، أعلن كلوج ضم الجزائري إسلام سليماني في صفقة انتقال حر.

وكان سليماني قد انضم إلى بلوزداد في نهاية فترة الانتقالات الصيفية 2024 بعقد يمتد لموسمين، لكنه لم يلعب كثيرا، حتى انتقل إلى فيسترلو البلجيكي في يناير 2025.

وقتها كشف النادي البلجيكي عن أن اللاعب المخضرم سينضم إلى صفوفه لمدة 6 أشهر.

سليماني وقع على عقد يربطه بالنادي البلجيكي حتى نهاية الموسم الماضي، ليصبح الفريق رقم 13 في مسيرته الاحترافية التي بدأت في 2007.

التجربة الأخيرة لسليماني قبل العودة لبلوزداد كانت في صفوف ميشلين البلجيكي بعد رحلة مر خلالها على أندية سبورتنج لشبونة ثم ليستر سيتي ونيوكاسل وفنربخشة وموناكو وليون وبريست وأندرلخت وكوريتيبا البرازيلي.

المهاجم البالغ من العمر 37 عاما بدأ مسيرته في الجزائر مع شباب بلوزداد

وفي آخر 4 سنوات ارتدى قمصان سبورتنج لشبونة وبريست وأندرلخت وفيسترلو وكلوج.

وحقق سليماني لقب أمم إفريقيا 2019 وكذلك لقب كأس البرتغال في موسم 2014-15 والسوبر المحلي 2015.

ولعب سليمان بقميص المنتخب الجزائري في 102 مباراة دولية مسجلا 46 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للخضر.

