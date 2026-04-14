كولومبوس كرو يعلن خضوع وسام أبو علي لعملية جراحية ويكشف مدة غيابه

أعلن نادي كولومبوس كرو تأكد إصابة وسام أبو علي بقطع في الرباط الصليبي بعدما خضع للفحوصات الطبية.

وكان قد أعلن وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو الأمريكي ومنتخب فلسطين، والأهلي السابق، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكشف كولومبوس كرو عن تأكد إصابة وسام أبو علي بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وأشار بيان كولومبوس كرو عن خضوع اللاعب لعملية جراحية ويغيب عن بقية موسم 2026.

وتعرض وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو لإصابة قوية خلال مواجهة أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق نتيجة المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة عندما سقط باكيا في الدقيقة 30 ليتم استبداله اضطراريا فيما بعد.

ورفع كولومبوس كرو رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب القسم الشرقي.

بينما رفع أورلاندو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

ويمتلك وسام أبو علي 5 أهدافه في رصيده بالدوري الأمريكي هذا الموسم بجانب صناعة هدف وحيد.