رئيس نابولي: رحيل كونتي سيكون بمثابة قتله لطفله

تمسك أوريليو دي لاورنتيس رئيس نادي نابولي بأنطونيو كونتي مدرب الفريق واستبعد إمكانية رحيله حتى لتدريب إيطاليا.

ويعد كونتي أحد المرشحين لتدريب منتخب إيطاليا خلفا لجينارو جاتوزو والفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026 بحسب التقارير الإخبارية.

وقال دي لاورنتيس لـ ذا أثلتيك: "تدريب أنطونيو كونتي منتخب إيطاليا؟ لا يوجد رئيس للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لذلك لا يوجد أحد يمكنه أن يقرر طلبه".

وأضاف "كونتي رجل جاد للغاية ولديه عقد معي، لن يتركني أبدا في اللحظة الأخيرة لأنه سيحدث مشكلة كبيرة للنادي، إذا ضحى بنفسه بعد عامين من بناء فريق قوي جدا، سيكون كأنه يقتل طفله".

وأتم "إذا أخبرني في الحال أنه يريد الرحيل؟ سيكون لدي الوقت خلال أبريل ومايو للعثور على مدرب آخر، وإلا كونتي لن يترك نابولي أبدا".

وتوج نابولي تحت قيادة كونتي ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع إنتر الذي كان يدربه وقتها سيموني إنزاجي.

وأيضا تمكن كونتي من التتويج ببطولة السوبر الإيطالي التي أقيمت في السعودية بعد الفوز على بولونيا.

ويحتل نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة ويبتعد بفارق 9 نقاط عن إنتر المتصدر.