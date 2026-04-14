الشرق الأوسط: الخليج يرفض مواجهة الهلال السبت المقبل

كشفت جريدة الشرق الأوسط أن إدارة نادي الخليج رفضت مقترحاً من رابطة الدوري السعودي بشأن تحديد موعد إقامة المباراة المؤجلة أمام الهلال لتكون يوم السبت الموافق 18 أبريل المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وأوضح التقرير أن إدارة الخليج رفضت هذا المقترح على اعتبار أن الفريق في إجازة منذ أيام ومن المقرر أن يعود إلى التدريبات يوم الأربعاء، وبالتالي يحتاج إلى وقت كافٍ من أجل الاستعداد لمباراة بهذا الحجم والقوة.

ويتوقع تحديد الثلاثاء المقبل الموافق 21 أبريل لإقامة المباراة، حيث سيكون الخليج حينها ارتاح 3 أيام قبل مواجهة الفتح.

ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد الفتح يوم 24 من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري السعودي.

كان من المقرر أن تقام المباراة بين الخليج والهلال السبت الماضي، ضمن الجولة الـ28، إلا أنه تم تأجيلها لمنح الهلال عدد أيام كافية قبل مواجهة السد القطري في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذلك قبل أن يخرج الفريق من البطولة، حيث أصبح لديه متسع أكثر من الوقت لخوض مؤجلة الدوري ضد الخليج وكذلك إمكانية تحديد خوضه المباراة النهائية لكأس الملك أمام الخلود كمقترح في نهاية شهر أبريل الجاري.

في ظل ازدحام الجدول في شهر مايو المقبل، حيث جولات الحسم الأخيرة للدوري وأيضاً معسكر المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2026.