أتليتكو مدريد يستعيد أوبلاك أمام برشلونة
الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 13:50
كتب : FilGoal
استعاد أتلتيكو مدريد خدمات حارسه يان أوبلاك في مواجهة برشلونة المرتقبة.
ويستضيف أتلتيكو نظيره برشلونة مساء الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وغاب أوبلاك منذ نحو شهر بسبب الإصابة، قبل أن يعود للتدريبات مؤخرا.
وحمى جوان موسو عرين أتليتكو مدريد خلال هذه الفترة.
فيما يتواجد الثنائي الهجومي أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز على رأس اختيارات دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو.
وجاءت قائمة أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك - خوان موسو - سالفي إسكيفيل
الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز - ماتيو روجيري - كليمنت لونجليه - ناهويل مولينا - دافيد هانكو - لو نورماند - توفيق سيدو - إسكيفيل - خوان بونييار - خوليو دياز - بوريك - مورسييو - داني روبيو
الوسط: كوكي - جوليانو سيميوني - أوبيد فارجاس - نيكو جونزاليس - توفيق سيدو - خافيير بونار - ماركوس يورينتي
الهجوم: أنطوان جريزمان - ألكسندر سورلوث - أليكس باينا - تياجو ألمادا - جوليان ألفاريز - اديمولا لوكمان.
وانتصر أتليتكو مدريد في الذهاب على ملعب كامب نو بثنائية نظيفة.