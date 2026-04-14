يوفنتوس: اللاعبون متحمسون للانضمام حتى دون المشاركة في أبطال أوروبا 

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 13:36

كتب : FilGoal

داميان كومولي

كشف داميان كومولي الرئيس التنفيذي ليوفنتوس عن حماس اللاعبين للانضمام إلى البيانكونيري بغض النظر عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال كومولي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "لا أعرف أين سننهي الموسم، هناك حديث عن المركز الرابع، لكن قد يكون أفضل من ذلك، جدول الدوري الإيطالي متقارب ونحن طموحون جدا مع دخول المباريات الأخيرة".

وأضاف "نتفاوض مع لاعبين لضمهم، يشعرون بالحماس ولا يهتمون إذا كان الفريق سيشارك في دوري أبطال أوروبا أم لا، من الناحية المالية من الأفضل بكثير التواجد في دوري الأبطال مقارنة بالدوري الأوروبي".

وأكمل "لا يهم في أي بطولة أوروبية سنشارك الموسم المقبل، سنبني فريقا طموحا لتحقيق النجاح في المستقبل".

وتابع "تجديد عقد دوشان فلاهوفيتش؟ سألتزم بما قلته منذ البداية، وهو أننا سنتحدث في الأمر بنهاية الموسم، لذلك لا تتوقعوا أي جديد قبل ذلك".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة وهو المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبتعد يوفنتوس عن منافسه ميلان الذي يحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط، و6 نقاط عن نابولي الوصيف.

بينما يأتي كومو خلف يوفنتوس مباشرة برصيد 58 نقطة.

