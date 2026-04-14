يويفا يرفض احتجاج برشلونة على الأخطاء التحكيمية في مواجهة أتلتيكو مدريد

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 13:34

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رفض شكوى برشلونة بشأن الحالات التحكيمية خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتلقى برشلونة خسارة على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف يويفا عن رفض شكوى برشلونة بشأن لمسة يد خلال مواجهة الذهاب، والتي أثارت استياء النادي الكتالوني بعد لمس مارو بوبيل مدافع أتلتيكو مدريد للكرة بيده خلال ركلة مرمى.

وأوضح الاتحاد الأوروبي عدم قبول احتجاج برشلونة.

ويحل برشلونة ضيفا على أتلتيكو مدريد في إياب ربع النهائي اليوم الثلاثاء المقبل، على ملعب وانداميتروبوليتانو.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة أرسنال أمام سبورتنج لشبونة، في نصف نهائي دوري الأبطال.

ماذا حدث؟

أعلن نادي برشلونة تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على خلفية القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة أتلتيكو مدريد.

وأوضح برشلونة في بيان رسمي: "النادي تحرك عبر فريقه القانوني لتقديم شكوى ضد الأخطاء التحكيمية المؤثرة، والتي أثرت بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها."

وأضاف النادي "تركزت الشكوى على لقطة في الدقيقة 54، نتيجة وجود لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء بعد استئناف اللعب، دون أن يتم احتساب ركلة جزاء، إلى جانب غياب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، في مخالفة صريحة للوائح التحكيم."

وطالب برشلونة بفتح تحقيق رسمي في الواقعة، مع مراجعة تسجيلات التواصل بين طاقم التحكيم وغرفة الفيديو، وفي حال ثبوت وجود خطأ، شدد على ضرورة الاعتراف به واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد النادي في ختام بيانه "هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، وإنما تكرار للقرارات التحكيمية المثيرة للجدل مما يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية."

