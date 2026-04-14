فابريجاس: تدريب المنتخبات سيكون مملا.. وكنا نحلم بلعب ودية ضد إنتر

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 13:18

كتب : FilGoal

سيسك فابريجاس - مدرب كومو

استبعد سيسك فابربيجاس المدير الفني لكومو فكرة تدريب منتخب إيطاليا خلفا لجينارو جاتوزو والفشل في التأهل لكأس العالم 2026.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "تدريب منتخب إيطاليا؟ ربما يحدث في يوم ما، لكن الآن أريد التدريب يوميا، تدريب أي منتخب حاليا سيكون مملا، من الممكن عندما أتقدم في العمر".

وأضاف "من الصعب تدريب فريق آخر في إيطاليا، لكن لا تقول أبدا في كرة القدم".

وأتم "كنا نحلم دائما لمدة عامين بلعب مباراة ودية ضد إنتر، نحاول الاقتراب من مستواه أكثر، نخوض رحلة تطور، النادي ينمو بسرعة كبيرة جدا".

وكان فابريجاس مرشحا لتدريب إنتر في الصيف الماضي خلفا لسيموني إنزاجي، لكن المفاوضات مع كومو فشلت لتمسكه به.

وحقق إنتر فوزا مثيرا على كومو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليقترب من تحقيق الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 75 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد كومو عند النقطة 58 في المركز الخامس.

وأصبح إنتر بحاجة للحصول على 10 نقاط من 6 مباريات للتتويج بشكل رسمي بالدوري الإيطالي.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد كالياري على ملعب جيوسيبي مياتزا، بينما يلتقي كومو مع ساسولو.

