كالتشيو ميركاتو: أليجري الخيار الأول لتدريب إيطاليا حال فوز مالاجو

لا يزال المدرب المرشح لخلافة جينارو جاتوزو في قيادة منتخب إيطاليا حديث الساعة قبل شهرين من انتخابات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن ماسيميليانو أليجري يعد المرشح الأول لتولي تدريب منتخب إيطاليا، حال فوز جيوفاني مالاجو برئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

ويستعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لانتخاب رئيس جديد في 22 يونيو، بعد رحيل الإدارة الحالية، على أن يتولى الرئيس الجديد اختيار المدير الفني للمنتخب خلفا لجينارو جاتوزو.

وبحسب التقرير، حصل مالاجو على دعم أغلبية أندية الدوري الإيطالي، ما يعزز فرصه في الفوز بالمنصب.

وفي حال توليه المسؤولية، سيكون أليجري الخيار الأول لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وتزداد احتمالات رحيل أليجري عن ميلان، في ظل توتر علاقته مع الإدارة وتراجع نتائج الفريق مؤخرا.

كما أشارت التقارير إلى عدم رضا المدرب عن سياسة الانتقالات داخل النادي، ما قد يدفعه لقبول عرض تدريب المنتخب.

ومن المنتظر حسم مستقبل الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا عقب انتخاب رئيس الاتحاد الجديد.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

جاتوزو تولى مهمة تدريب منتخب إيطاليا خلفا للوتشيانو سباليتي.

وحقق الفوز في 6 مباريات من 8 وخسر مباراة وتعادل في 1 جميعها خلال مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.