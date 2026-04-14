سلوت: علينا استغلال الفرصة التي منحها لنا سان جيرمان بأفضل شكل ممكن

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 13:04

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول أن باريس سان جيرمان ترك لفريقه فرصة العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حين فاز عليه 2-0 فقط في الذهاب.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه باريس سان جيرمان في المباراة التي ستجمعهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وقال سلوت عبر موقع ناديه: "هذه هي المرة الرابعة خلال أقل من موسمين التي نواجه فيها أبطال فرنسا، وبينما نحن ندرك تمامًا جودة مستواهم، فإننا نعرف أيضًا الفرصة التي تنتظرنا أمام جماهيرنا في أنفيلد".

وأضاف "أولًا وقبل كل شيء، إنها فرصة لنا لإظهار جودتنا نحن. الأسبوع الماضي في باريس، من العدل القول إن منافسينا أظهروا جودتهم، وكانت نتيجة 2-0 لصالحهم نتيجة لا يمكن لأي شخص يشجع ليفربول أن يعترض عليها".

وتابع الهولندي "باريس سان جيرمان أبقانا على قيد الحياة بالفوز 2-0 فقط، لذا علينا أن نستغل الفرصة التي مُنحت لنا بأفضل شكل ممكن".

وأكمل "علينا أن نبذل كل ما لدينا، وأن نتعامل مع الضغط الذي سنواجهه حتمًا، وأن نكون قادرين على الصمود في بعض الفترات عند الحاجة".

وواصل "الأهم من ذلك، أن نؤدي بأسلوب ليفربول، أن نظهر الرغبة من صافرة البداية حتى النهاية، وأن ننافس بلا توقف، ونأمل أن نقدم نوع كرة القدم المطلوبة في مثل هذه المناسبات. نحن نعرف العناصر المطلوبة، فقط علينا أن نقدمها ونرى إلى أين سيقودنا ذلك".

وأتم "لا أحد داخل الملعب يحتاج إلى تذكير بمدى قوة باريس سان جيرمان بالطبع. إنهم أبطال أوروبا".

