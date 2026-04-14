تقرير: علاقة جاسبريني بـ رانييري في توتر مستمر وتجاهل لبعضهما البعض

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 13:01

كتب : FilGoal

تشهد العلاقة بين جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لروما وكلاوديو رانييري مستشار عائلة فريدكن مالكة النادي توترا كبيرا.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن الثنائي لم يتحدث مع بعضه البعض بل وصلت إلى التجاهل قبل مران الفريق يوم الاثنين الماضي.

وذكرت الصحيفة أن جاسبريني غاضب من حديث رانييري عنه مؤخرا.

وكان رانييري قد قال لـ DAZN في وقت سابق: "وظيفتي الآن مختلفة كليا عند المدرب، قلت رأيي لملاك النادي عندما يطلبون مني ذلك وليس من قبل المدرب، نادرا ما أتدخل في الأمور المتعلقة بأرض الملعب".

وأضاف "عندما كنا نريد تعيين مدربا للفريق، ذكرت 5 أو 6 مدربين، هناك 3 مدربين رفضوا تدريب روما، والنادي اختار جاسبريني، تحدثت معه لأنني أعرفه جيدا، اخترناه بسبب ما حققه مع أتالانتا".

وأتم "جميع اللاعبين الذين تعاقدنا معهم كانوا بموافقة جاسبريبني".

وانتشرت بعض التقارير الإخبارية أن من المحتمل أن تتم إقالة جاسبريني بعد انتهاء الموسم الجاري.

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة.

