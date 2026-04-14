كرة طائرة - محمد محسن: أنا لاعب في الأهلي حاليا وغير صحيح تفاوضي مع أي ناد

نفى محمد محسن لاعب فريق الأهلي للكرة الطائرة دخوله في مفاوضات مع أي ناد خلال الفترة الحالية.

وجاء ذلك بعد ارتباط اسم اللاعب بالرحيل عن الأهلي ومفاوضاته مع الزمالك.

وانضم محمد محسن إلى الأهلي في صيف 2021 قادما من الزمالك، وتخلل تلك الفترة تجربة احتراف بالدوري الروماني.

وكتب محمد محسن عبر حسابه على فيسبوك:

"نظرا لما يثار أو سيثار، فأنا لاعب بالنادي الأهلي حاليا، ولا توجد أي مفاوضات إطلاقا مع أي ناد سواء داخل أو خارج مصر".

"أتمنى ألا يتم وضع اسمي في جملة مفيدة، وأقسم بالله هذه هي الحقيقة، وإن شاء الله يتم التتويج بلقب إفريقيا".

ويغيب محمد محسن عن المشاركة مع فريق الأهلي بشكل منتظم في الفترة الأخيرة.

وتوج فريق الأهلي الأسبوع الماضي بلقب كأس مصر للكرة الطائرة على حساب الزمالك في مباراة مثيرة تم حسمها بالشوط الفاصل 15-13.

وحقق الأهلي رباعية محلية تاريخية بعد الفوز بألقاب دوري المرتبط والدوري المصري والسوبر بجانب كأس مصر.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية في رواندا يوم 24 أبريل، وكان الزمالك قد اعتذر عن عدم المشاركة في منافساتها.