قائمة ريال مدريد - تواجد مبابي وعودة رباعي الفريق أمام بايرن ميونيخ

تواجد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة بايرن ميونيخ.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء، بعد الخسارة 1-2 في لقاء الذهاب بسنتياجو برنابيو.

وكان مبابي قد غاب عن تدريب يوم الأحد الماضي بسبب إصابته بجرح في الوجه.

وأصيب مبابي خلال تعادل ريال مدريد مع جيرونا بهدف في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وعاد الرباعي أنطونيو روديجير وترينت ألكسندر أرنولد وألفارو كاريراس وفرانكو ماستانتونو لقائمة الفريق.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: أندري لونين - فران جونزاليز - خافي نافارو

الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي - دان هاوسن

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر - داني سيبايوس - تياجو بيتارش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو