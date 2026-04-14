انتهاء موسم داروين نونيز مع الهلال

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 11:27

كتب : FilGoal

داروين نونيز - ميريح ديميرال - الهلال - أهلي جدة

انتهى موسم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز مع فريق الهلال بعد خروج الأزرق من دوري أبطال آسيا للنخبة، الاثنين، على يد السد القطري.

وخسر الهلال بطاقة التأهل بركلات الترجيح التي اتجهت إليها مباراته مع السد في ثمن النهائي.

وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3ـ3.

ورفع الهلال اسم نونيز من القائمة المحلية في يناير الماضي لقيد أجانب آخرين، وخصّصه للبطولة الآسيوية فقط.

وبعد مغادرته على يد السد، لن يستطيع الفريق الاستعانة باللاعب الأوروجوياني مرة أخرى خلال الموسم الجاري، وفقا لما ذكرته جريدة الرياضية السعودية.

ولم يشارك نونيز في المباراة بسبب إيقافه لتراكم البطاقات الصفراء.

ولعب المهاجم الدولي في موسمه الأول مع الفريق 24 مباراة، وسجل 9 أهداف، وصنع 5 أخرى.

