كاريك: احتساب هدف ليدز الأول من أسوأ القرارات التحكيمية التي رأيتها 

انتقد مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد حكم مباراة فريقه ضد ليدز يونايتد بسبب احتساب الهدف الأول.

وبعد غياب لأكثر من 20 يوما عن المباريات، خسر مانشستر يونايتد من ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد بالجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإنجليزي عبر سكاي سبورتس: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، من الواضح أننا استقبلنا هدفا عندما تعرض ليني يورو لضربة في الرأس".

وأضاف "أعجبني أسلوب اللاعبين في الشوط الثاني وقاتلوا من أجل الفوز بعد قرار صادم آخر بطرد ليساندرو مارتينيز، مباراتان متتاليتان شهدتا قرارات ضدنا، لكن هذا القرار كان من أسوأ ما رأيت".

وأتم "ليساندرو مارتينيز لمس الخصم فقط وتم طرده، لكن ليني يورو ضرب بالكوع في الهدف الأول وبذراع ممدودة بوضوح، الأسوأ أن الحكم عاد للفيديو ومع ذلك كان القرار صادما".

مانشستر يونايتد كان قد خاض مباراته الأخيرة بشكل عام ضد بورنموث وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق يوم 20 مارس الماضي.

سجل نوا أوكافور ثنائية ليدز في المباراة، بينما أحرز كاسيميرو هدف مانشستر يونايتد.

الفوز رفع رصيد ليدز للنقطة 36 في المركز الـ 15 ليبتعد بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عن النقطة 55 في المركز الثالث.