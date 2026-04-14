كاريك: احتساب هدف ليدز الأول من أسوأ القرارات التحكيمية التي رأيتها 

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 11:23

كتب : FilGoal

انتقد مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد حكم مباراة فريقه ضد ليدز يونايتد بسبب احتساب الهدف الأول.

وبعد غياب لأكثر من 20 يوما عن المباريات، خسر مانشستر يونايتد من ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد بالجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإنجليزي عبر سكاي سبورتس: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، من الواضح أننا استقبلنا هدفا عندما تعرض ليني يورو لضربة في الرأس".

أخبار متعلقة:
بعد الغياب.. مانشستر يونايتد يعود للدوري بالخسارة من ليدز تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف نجم نيوكاسل الشاب كاسيميرو: سأفتقد جماهير مانشستر يونايتد.. وسأصبح مشجعا إضافيا تقرير: مهمة مانشستر يونايتد في ضم نجم شتوتجارت تتعقد

وأضاف "أعجبني أسلوب اللاعبين في الشوط الثاني وقاتلوا من أجل الفوز بعد قرار صادم آخر بطرد ليساندرو مارتينيز، مباراتان متتاليتان شهدتا قرارات ضدنا، لكن هذا القرار كان من أسوأ ما رأيت".

وأتم "ليساندرو مارتينيز لمس الخصم فقط وتم طرده، لكن ليني يورو ضرب بالكوع في الهدف الأول وبذراع ممدودة بوضوح، الأسوأ أن الحكم عاد للفيديو ومع ذلك كان القرار صادما".

مانشستر يونايتد كان قد خاض مباراته الأخيرة بشكل عام ضد بورنموث وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق يوم 20 مارس الماضي.

سجل نوا أوكافور ثنائية ليدز في المباراة، بينما أحرز كاسيميرو هدف مانشستر يونايتد.

الفوز رفع رصيد ليدز للنقطة 36 في المركز الـ 15 ليبتعد بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عن النقطة 55 في المركز الثالث.

نرشح لكم
مؤتمر أرتيتا: نحاول تحقيق شيء لم يحدث في تاريخ أرسنال وكيل تشالهان أوجلو يوضح "بشكل نهائي" حقيقة المفاوضات مع جالاتاسراي كالتشيو ميركاتو: يلديز يواصل التدريب منفردا قبل مواجهة بولونيا آس: بعد قرار الرحيل.. لونين حسم تجديده بسبب دعم ريال مدريد لأوكرانيا مبابي: لا يمكننا تقديم أفضل أداء دائما بسبب ضغط المباريات.. واللعب لريال مدريد هدية تقرير: ميلان يقرر عدم تفعيل بند شراء فولكروج بعد نهاية الإعارة رئيس أتلتيكو مدريد: من الغباء الحديث عن العشب قبل مباراة برشلونة كلوج الروماني يفسخ عقد إسلام سليماني
أخر الأخبار
إصابة مصطفى الشهدي حكم مباراة مودرن والجونة واستبداله 5 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - إصابة قوية لـ حميد في مباراة الأهلي ضد سبورتنج 21 دقيقة | كرة يد
مؤتمر نوير: ريال مدريد يمكنه قلب الأمور.. ولم أقرر مستقبلي بعد 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر أرتيتا: نحاول تحقيق شيء لم يحدث في تاريخ أرسنال 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
"لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 34 دقيقة | الدوري المصري
منتخب السعودية يواجه الإكوادور وديا قبل كأس العالم 39 دقيقة | سعودي في الجول
بدلا من مصر.. منتخب المغرب يلاقي النرويج وديا قبل كأس العالم 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد تخطي الشمس ساعة | كرة يد
