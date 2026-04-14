إنزاجي: لا نستحق الخسارة من السد.. والمباراة غير مؤثرة على مستقبلي

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي أن فريقه لا يستحق الخسارة من السد القطري والخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة.

تأهل السد القطري إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تخطى الهلال السعودي بركلات الترجيح.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "يؤسفنا الإقصاء من دوري أبطال آسيا للنخبة، نعتذر لجماهيرنا، فريقنا أدى بالتزام وسجل 3 أهداف وكان بإمكاننا التقدم في الأشواط الإضافية، لكن السد فريق قوي".

وأضاف "لا أود التعليق على التحكيم، كان لدينا الكثير من الفرص، كان علينا أن نكون أكثر حذرا دفاعيا، وفي المجمل أرى أننا نستحق التأهل".

وأتم "هذه المباراة ليست مؤثرة على مستقبلي بالطبع، أؤدي عملي مع الفريق بسعادة، ولا تزال أمامنا منافستان في الدوري وكأس الملك، نشعر بمرارة الإقصاء من دوري أبطال آسيا للنخبة".

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لفريق السد الذي انتهت لصالحه بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

ويلتقي السد في دور الثمانية مع فيسل كوبي الكوري.