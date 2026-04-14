بداية من الموسم المقبل.. مارسيل كولر مديرا فنيا لفريق زيورخ

أعلن نادي زيورخ السويسري تعيين مارسيل كولر مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وكشف النادي السويسري عن إنهاء التعاقد مع المدرب دينيس هيديجر بشكل فوري بينما يتولى كارلوس بيرنيجر منصب المدير الفني بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وأشار بيان زيورخ إلى بدء مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق مهام عمله في الأول من يونيو.

وبخلاف فترته مع الأهلي، حقق كولر لقب الدوري السويسري مع أندية سانت جالن وجراسهوبر، وكأس سويسرا مع بازل.

كما سبق له تدريب أندية كولن وبوخوم في ألمانيا بجانب قيادة منتخب النمسا لمدة ست سنوات، حسم فيها تواجدهم ببطولة أمم أوروبا 2016.

ويحتل زيورخ المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السويسري برصيد 34 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الهبوط.

ويتبقى 5 جولات لزيورخ في الدوري السويسري على أمل تفادي الهبوط.

وتم تعيين المدرب البالغ من العمر 64 عاما قيادة الأهلي يوم 9 سبتمبر 2022.

وقاد السويسري فريق الأهلي في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وعادل رقم أكثر انتصارات متتالية للأهلي بـ21 انتصارا متتاليا بالتساوي بما حققه في 2003 و2004 و2005.

وأكثر مدرب في تاريخ الأهلي يفوز بعدد مباريات في كأس العالم للأندية بـ4 لقاءات.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.