بداية من الموسم المقبل.. مارسيل كولر مديرا فنيا لفريق زيورخ

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 10:47

كتب : محمد سمير

أعلن نادي زيورخ السويسري تعيين مارسيل كولر مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وكشف النادي السويسري عن إنهاء التعاقد مع المدرب دينيس هيديجر بشكل فوري بينما يتولى كارلوس بيرنيجر منصب المدير الفني بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وأشار بيان زيورخ إلى بدء مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق مهام عمله في الأول من يونيو.

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي مصطفى عزام يكشف سبب عدم السماح لوفد الأهلي بالاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو البنك الأهلي يعود للانتصارات بالفوز على المقاولون "حطها في الجول يا رياض" مجددا.. محرز يقود أهلي جدة لإقصاء الدحيل في أبطال آسيا للنخبة

وبخلاف فترته مع الأهلي، حقق كولر لقب الدوري السويسري مع أندية سانت جالن وجراسهوبر، وكأس سويسرا مع بازل.

كما سبق له تدريب أندية كولن وبوخوم في ألمانيا بجانب قيادة منتخب النمسا لمدة ست سنوات، حسم فيها تواجدهم ببطولة أمم أوروبا 2016.

ويحتل زيورخ المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السويسري برصيد 34 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الهبوط.

ويتبقى 5 جولات لزيورخ في الدوري السويسري على أمل تفادي الهبوط.

وتم تعيين المدرب البالغ من العمر 64 عاما قيادة الأهلي يوم 9 سبتمبر 2022.

وقاد السويسري فريق الأهلي في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وعادل رقم أكثر انتصارات متتالية للأهلي بـ21 انتصارا متتاليا بالتساوي بما حققه في 2003 و2004 و2005.

وأكثر مدرب في تاريخ الأهلي يفوز بعدد مباريات في كأس العالم للأندية بـ4 لقاءات.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.

مؤتمر كوكي: نحترم برشلونة لكننا متعطشون للوصول لنصف النهائي  تقرير: منافسة بين ليفربول ومانشستر على ظهير ألمانيا مؤتمر سوبوسلاي: أثق في قدرتنا على قلب النتيجة أمام باريس سان جيرمان  مؤتمر سلوت: هكذا أقنعت اللاعبين بإمكانية قلب النتيجة على باريس سان جيرمان ليكيب: اهتمام سعودي إنجليزي بـ ديمبيلي في حالة عدم تجديد تعاقده مع باريس ماروتا: ركلة جزاء كومو غير صحيحة.. ولسنا مستائين بيلد: بايرن يضع عينه على مدافع تشيلسي الشاب تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف نجم نيوكاسل الشاب
إنزاجي: لا نستحق الخسارة من الدحيل.. والمباراة غير مؤثرة على مستقبلي 8 دقيقة | آسيا
بداية من الموسم المقبل.. مارسيل كولر مديرا فنيا لفريق زيورخ 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس الهلال: خسارتنا من الدحيل ليست بسبب التحكيم.. وحق الجمهور انتقاد إنزاجي 21 دقيقة | آسيا
محامي رمضان صبحي: متفائلون بشأن قضية المنشطات.. وإمكانية مد المهلة 20 يوما 36 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد الدولي للسباحة يسمح بمشاركة السباحين الروس والبيلاروس تحت علمي بلديهم 46 دقيقة | رياضات أخرى
مانشيني: مواجهة الهلال كانت صعبة للغاية.. ونسعى لاستعادة اللياقة البدنية قبل مواجهة فيسيل 49 دقيقة | آسيا
إقصاء الهلال ليس الفرحة الوحيدة.. السد يتوج بالدوري القطري بعد خسارة الشمال 58 دقيقة | آسيا
أحمد مجاهد: ليست لي صفة باتحاد الكرة منذ يناير 2022.. وأرجو من الجميع تحري الحقيقة ساعة | الدوري المصري
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
