رئيس الهلال: خسارتنا من السد ليست بسبب التحكيم.. وحق الجمهور انتقاد إنزاجي

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 10:46

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - الهلال

شدد نواف بن سعد رئيس نادي الهلال السعودي على أن خسارة فريقه من السد ليست بسبب قرارات تحكيمية ولكنها من أسوأ مباريات الفريق.

وتأهل السد القطري إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تخطى الهلال السعودي بركلات الترجيح.

وقال بن سعد للصحفيين: "أبارك لفريق السد على الفوز المستحق، قدمنا واحدة من أسوأ المباريات إن لم تكن الأسوأ على الإطلاق، لا أعذار لدينا، لا نعاني من إصابات أو احتسبت علينا قرارات تحكيمية غير صحيحة، جميع هذه الأشياء لم تحدث، ما حصل أننا لا نستحق التأهل".

وأضاف "الجميع يتحمل المسؤولية وأولهم أنا وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، قدمنا مباراة لا نستحق فيها التأهل".

وأكمل "الجماهير تطالب برحيل سيموني إنزاجي؟ من حق الجمهور أن يطلب ما يشاء وهو على حق دائما، كل ما يقوله محل تقدير، لو كنت مشجعا كنت سأقول رأيي بكل صراحة، لكن من منطلق مسؤوليتي كرئيس للنادي لا بد أن يكون حديثي من منطلق ليس كل شيء يقال في الإعلام".

وتابع "إنزاجي ليس فوق النقد، الجمهور له الحق أن ينتقده وكذلك النقاد".

وأتم "لن أقيم إنزاجي أمام الإعلام وإن حدث ذلك فهذا يعني أن هناك قرار وبناء عليه يتم ذكره وسببه".

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لفريق السد الذي انتهت لصالحه بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

ويلتقي السد في دور الثمانية مع فيسل كوبي الكوري.

