محامي رمضان صبحي: متفائلون بشأن قضية المنشطات.. وإمكانية مد المهلة 20 يوما

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 10:31

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - أورلاندو

أبدى هاني زهران محامي رمضان صبحي تفاؤله بشأن إمكانية رفع الإيقاف عن موكله والعودة للمشاركة في المباريات.

وكان زهران قد كشف قبول الطعن في المحكمة الفيدرالية في قضية إيقاف اللاعب 4 سنوات بسبب المنشطات.

وقال هاني زهران محامي رمضان صبحي عبر قناة مودرن: "جديد قضية رمضان صبحي هو رد المحكمة علينا منذ يومين، وقبول الطعن المقدم من جانبنا، وهناك مهلة حتى 4 مايو لرد الأطراف المختلفة وهما المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والمحكمة الرياضية الدولية".

وشدد "من حق المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والمحكمة الرياضية مد المهلة 20 يوما إضافيين، قبل الرد على الطعن المقدم منا".

وكشف زهران "كل الفترة الحالية محسوبة من فترة إيقاف رمضان صبحي، وأيضا الفترة الماضية منذ عام 2024".

واختتم تصريحاته "لدينا تفاؤل دائم، ورمضان صبحي بخير ويتدرب في صالة الألعاب الرياضية للحفاظ على لياقته، وحال تم قبول الطعن سيعود لناديه في اليوم التالي".

ماذا حدث؟

سبق أن صرح إكرامي الشحات عبر إم بي سي مصر في وقت سابق: "هناك تواصل بيني وبين محمود الخطيب، الذي كلف عبد الله شحاتة بالتعاون مع هاني زهران، المحامي الخاص برمضان صبحي، والمكتب السويسري في قضية المنشطات لدى المحكمة الفيدرالية".

فيما كشف حازم خميس رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات: "عينة رمضان صبحي كان بها خلل في بعض الأمور الخاصة بالأكواد".

وأوضح "تم إيقاف رمضان لحين انتهاء التحقيقات بينما قررت لجنة الاستماع رفع الإيقاف وعدم إعطاء عقوبة لحين إنهاء القضية".

وتابع "الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات استأنفت ضد رمضان صبحي في المحكمة الرياضية الدولية والمنظمة المصرية أيضا".

وأضاف حازم خميس "لا أعلم حقيقة طلب رمضان صبحي تعويض مالي من المنظمة".

وبسؤاله عن سبب الأزمة أجاب خميس "عينة رمضان صبحي عند تحليلها اتضح أنها لا تنتمي للمكون البشري وهذا إما تلاعب بالعينة أو استخدام وسيلة محظورة لمكافحة المنشطات".

واختتم تصريحاته "القرار النهائي في قضية رمضان صبحي سيخرج من المحكمة الدولية، وهذه الحالة هي أول واقعة من نوعها في مصر، وإذا حدثت عقوبة ستكون على اللاعب والمنظمة المصرية".

وفي يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.

وتم الطعن على قرار رفع الإيقاف عن رمضان صبحي ليتحول الأمر إلى المحكمة الرياضية (كاس).

