الاتحاد الدولي للسباحة يسمح بمشاركة السباحين الروس والبيلاروس تحت علمي بلديهم

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة والألعاب المائية رفع كافة القيود المفروضة على السباحين الروس والبيلاروس.

وسيشارك السباحين الروس والبيلاروس في المنافسات الدولية دون وتحت علمي بلديهم وبزيهم الرسمي وأناشيدهم الوطنية.

وشدد الاتحاد الدولي للسباحة والألعاب المائية على أن الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا سيشاركون في المنافسات العالمية بنفس الطريقة التي يشارك بها منافسيهم من الجنسيات الأخرى.

وبهذا القرار فقد انتهت القواعد السابقة التي كانت تفرض على الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة كرياضيين محايدين دون أي تمثيل وطني، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ودعم بيلاروسيا لنظرائم الروس.

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للألعاب المائية المقبلة والتي تشمل السباحة الفنية والغوض والسباحة في المياه المفتوحة وكرة الماء في بودابست عام 2027.