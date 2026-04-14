مانشيني: مواجهة الهلال كانت صعبة للغاية.. ونسعى لاستعادة اللياقة البدنية قبل مواجهة فيسيل

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 10:18

كتب : FilGoal

أشاد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب فريق السد القطري بتأهل فريقه عقب إقصاء الهلال السعودي.

وتأهل السد القطري إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تخطى الهلال السعودي بركلات الترجيح.

وقال مانشيني في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: "الهلال يعد من أفضل فرق القارة، والمواجهة كانت صعبة للغاية".

وتابع "هذه هي كرة القدم، نجحنا في تحقيق الفوز والعبور إلى المرحلة التالية بعد مباراة ماراثونية مليئة بالتحديات".

وشدد "سنعمل على تجهيز اللاعبين بدنيا، خاصة بعد المجهود الكبير المبذول".

واختتم مانشيني تصريحاته "سنركز على استعادة اللياقة قبل المباراة المقبلة خاصة أننا لم نقم بأي تغيير طوال 120 دقيقة".

كما توج فريق السد القطري بلقب الدوري قبل جولة من الختام بعد تعثر فريق الشمال.

ويختتم السد مشواره في الدوري القطري بمواجهة الشمال والمقرر لها يوم 28 أبريل الجاري.

بينما يلعب بعد غدا الخميس أمام فيسيل كوبي الياباني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي لمواجهة الهلال بالتعادل 3-3، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لفريق السد الذي انتهت لصالحه بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وأهدر الثنائي كريم بنزيمة وسيمون بوابري ركلتي الترجيح للهلال.

