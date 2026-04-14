إقصاء الهلال ليس الفرحة الوحيدة.. السد يتوج بالدوري القطري بعد خسارة الشمال

توج فريق السد القطري بلقب الدوري قبل جولة من الختام بعد تعثر فريق الشمال.

وخسر الشمال أمام نادي قطر بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 21 وقبل الأخيرة من المسابقة.

وبعد الخسارة الثالثة للشمال في آخر 4 مباريات تجمد رصيد الفريق عند 37 نقطة في المركز الثاني.

بينما حسم السد لقب البطولة بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة وقبل جولة من الختام.

وبذلك توج السد بلقب الدوري القطري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وجاء ذلك في نفس توقيت انتصار السد على حساب الهلال السعودي والتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويقود الإيطالي روبرتو مانشيني فريق السد القطري.

ويختتم السد مشواره في الدوري القطري بمواجهة الشمال والمقرر لها يوم 28 أبريل الجاري.

بينما يلعب بعد غدا الخميس أمام فيسيل كوبي الياباني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

تأهل السد القطري إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تخطى الهلال السعودي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لفريق السد الذي انتهت لصالحه بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وأهدر الثنائي كريم بنزيمة وسيمون بوابري ركلتي الترجيح للهلال.