مواعيد مباريات الثلاثاء 14 أبريل 2026.. دربي الإسماعيلية ومواجهتان ناريتان بأبطال أوروبا

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

يستضيف مودرن سبورت فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على البقاء في تمام الخامسة مساء.

وتقام المباراة على استاد القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحل زد ضيفا على الاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية، وتذاع المباراة عبر أون سبورت ماكس.

بينما يلعب كهرباء الإسماعيلية أمام الإسماعيلي في تمام الثامنة مساء على استاد الإسماعيلية وتذاع عبر قناة أون سبورت.

دوري أبطال أوروبا

يحل برشلونة ضيفا على أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي المسابقة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف ليفربول فريق باريس سان جيرمان في نفس التوقيت على ملعب أنفيلد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا

يستضيف اتحاد جدة فريق الوحدة الإماراتي في تمام الثامنة مساء على استاد الإنماء ضمن منافسات ربع النهائي.

بينما يواجه شباب أهلي دبي فريق تراكتور الإيراني.

كرة يد

يلعب الأهلي أمام سبورتنج في ربع نهائي كأس مصر لرجال كرة اليد في تمام الخامسة مساء.

وتذاع المباراة المقامة على صالة اتحاد الشرطة عبر قناة أون سبورت بلس.

بينما الزمالك يواجه فريق الشمس ضمن منافسات ربع النهائي في تمام السابعة مساء عبر نفس القناة.

ويواجه سموحة فريق الأولمبي في نفس التوقيت، بينما يلعب هليوبوليس ضد المعادي واليخت في تمام السادسة مساء.