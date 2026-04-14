مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي

تحرك الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل استقدام أطقم تحكيم من أجل مباراتي الأهلي بناء على طلب القلعة الحمراء.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "خاطبنا الاتحاد الإسباني والألماني لاستقدام أطقم تحكيم لإدارة مباراتي الأهلي ضد الزمالك والأهلي أمام بيراميدز بناء على طلب الأهلي".

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز 27 أبريل الجاري في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للتتويج باللقب.

بينما سيلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 1 مايو في الجولة الخامسة من المرحلة ذاتها.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بالتساوي مع بيراميدز الوصيف.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 46 نقطة.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين لهدف في الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

واستعاد الأهلي الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من طلائع الجيش والتعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وبشكل عام استعاد الأهلي الانتصارات بعد 4 مباريات دون أي فوز، أمام الترجي ذهابا وإيابا في دوري أبطال إفريقيا، وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.