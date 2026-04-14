مصطفى عزام يكشف سبب عدم السماح لوفد الأهلي بالاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو

كشف مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم سبب عدم السماح لوفد النادي الأهلي لتسجيلات تقنية الفيديو.

وقال عزام عبر قناة أون سبورت: " بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء بالعمل عن بعد يوم الأحد، صدر قرار داخل اتحاد الكرة بعدم تواجد أي عاملين داخل الاتحاد باستثناء لجنتي المسابقات والحكام لارتباطهم بالمباريات ويكون ممثل فقط عنهما".

وواصل "الأهلي أرسل 3 طلبات لاتحاد الكرة، الأول تم الموافقة عليه ووافق الاتحاد على سماع تسجيلات الفيديو، والثاني حو تعيين الحكم وكان الرد بأن لجنة الحكام لها الحق بتعيين الحكام وفقا لمعاييرها، والثالث كان باتهام الحكم بإهانة اللاعبين وكان الرد عليهم بالعودة لتقرير مراقب المباراة ولو تضمن أي شيء عليهم اتخاذ قرارات أكبر إذا أراد".

وأكمل "تحدثت مع سعد شلبي يوم السبت ظهرا، وأخبرته بضرورة أعضاء وفد الأهلي فأرسل لي عبر البريد الإلكتروني بتحديد اسم سيد عبد الحفيظ، ومعه وفد، فكان ردي أن عليه تحديد الأسماء وقال لي إن الأسماء ستعرف في اليوم التالي وسيكون هناك كشف مع الوفد بأسماء الحاضرين".

واستمر "بعد عرض رد الأهلي على مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومع وجود تسريب من الإعلام بوجود خبير أصوات كان الرد بوضع معايير بضرورة أن يحمل من يحضر -كارنيه- اتحاد الكرة، من يحق له انتداب خبير أصوات؟ من المفترض أن من ينتدب ذلك الخبير هي جهىة تحقيق أو لجنة قضائية، في اليوم التالي فوجئنا أن الأهلي بالفعل انتدب خبير أصوات بنفسه أي يعني أنه حصل على حق جهة تحقيق وهذا ليس مجال الجلسة التي كانت مخصصة فقط للاستماع لتسجيلات الفيديو".

وتابع "كنا بالفعل قد طلبنا من الأهلي اختيار اثنين من الجهاز الفني أو الإداري الذي اختارهما النادي بنفسه، لأنهم هم المقيدون لدينا ومن نعرفهم، وقتها طلب الأهلي اختيار من يراه مناسبا، ماذا إذا طلبت جميع الأندية السماع لتسجلات الفيديو؟ يجب أن نضع معايير لذلك، إذا طلب أي فريق الاستماع لتسجلات الفيديو سيتم تطبيق نفس المعايير عليه".

وشدد "الأهلي كان طلبه هو الاسمتاع للتسجيلات وليس تحليلها، ولو أراد أكثر من ذلك كان من حقه اللجوء لجهات قضائية أخرى، والنادي الذي يطلب جلب خبير أصوات، حينها ستطلب جميع الأندية نفس الطلب، كيف لي أن أحكم ما إذا كان هذا الشخص خبير أصوات بالفعل أم لا؟".

وكشف "جمال كبر تحدث معي وقت تواجده باتحاد الكرة وطلب مقابلتي، ولكنني أخبرته بتواجدي خارج القاهرة برفقة أسرتي، وأخبرته أن المتواجدين بالاتحاد سيطبقون المعايير التي وضعها مجلس الإدارة حول من سيحضر".

وأضاف "وقت كأس العالم للأندية تحدث معي سعد شلبي في الساعة 11 مساء وطلب مني تسجيل اللاعبين قبل الساعة 12 لأن النظام الدولي سيغلق، وحينها قمت بإيقاظ جميع الزملاء لنتأكد من تسجيل جميع اللاعبين لأن الأهلي كان يمثل مصر حينها، وهذا دوري".

وأردف "اجتماع يوم الأربعاء، هو اجتماع عادي وليس طارئ، وسيتم مناقشة المسابقات واستعداد المنتخبات وكل الملفات".

وأتم "الأهلي تقدم بطلبين، الأول كان مكتملا للجنة الانضباط يتهم خلاله الحكم بالإساءة للاعبين ولجنة الحكام ردت بضرورة تقديم أي إثبات سواء بتقرير المراقب أو شيء آخر للجنة الانضباط، وحتى الآن لم يحيل اتحاد الكرة أي طرف من الأطراف للجنة الانضباط، الطلب الثاني كان للجنة الاستئناف حول الإيقافات ولكنه طلب غير مكتمل لأن النادي لم يسدد مصروفات الطلب حتى الآن".

وكان وفدا من النادي الأهلي مكون من سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي وجمال جبر رئيس المركز الإعلامي للنادي وناصر عباس الخبير التحكيمي وخبير أصوات للاستماع لتسجيلات تفنية الفيديو حول واقعة مباراة سيراميكا كليوباترا.

اتحاد الكرة لم يوافق على السماح لوفد الأهلي بالاستماع لتقنية الفيديو بسبب عدم مطابقة المعايير التي وضعها الاتحاد حول الحاضرين.