محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور الـ 8 من أبطال آسيا للنخبة

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 23:59

كتب : FilGoal

أوضح رياض محرز لاعب أهلي جدة أن فريقه سيقدم كل ما لديه ويصب كامل تركيزه على مباراة دور الـ 8 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز أهلي جدة السعودي على منافسه الدحيل القطري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال اللاعب الجزائري خلال المؤتمر الصحفي: "الجمهور دائما يدعمنا، الأجواء إيجابية، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف "نرغب في حضور الجماهير ومواصلة الدعم في كل مباراة، لكننا ندرك أن ذلك مرتبط بتقديم مستوى جيد".

وأكمل "لم نلعب بمستوى جيد أمام الهلال، ربما كان هناك هجوم من بعض الجماهير، لكن نسعى دائما لتقديم كل ما لدينا للفريق".

وأتم "مباراة الدحيل كانت صعبة، لكن تمكنا من تجاوزها والآن نركز على الدور المقبل".

وسجل رياض محرز هدف المباراة الوحيد.

وأحرز محرز الهدف في الدقيقة 117 من ركلة حرة مباشرة شبيهة بهدفه مع منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2019 ضد نيجيريا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وكان تعليق حفيظ دراجي الشهير وقتها "حطها في الجول يا رياض".

أحداث المباراة كانت مثيرة للغاية إذ أنقذ صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل ركلة جزاء مفذها إيفان توني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول الإضافي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد جوهر دار التعظيم الماليزي يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية.

وانتصر جوهر دار التعظيم على منافسه سانفريس الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ذاته ليضرب موعد مع أهلي جدة.

محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور الـ 8 من أبطال آسيا للنخبة ساعة | آسيا
