أوسكار رويز يوضح حديثه حول عدم طلب استقدام حكام أجانب لقمة الموسم الماضي

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

أوسكار رويز - معسكر حكام النخبة

فسر أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام المصرية حديثه حول عدم طلب اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك في الموسم الماضي.

وكان رويز قد نفى طلب اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك خلال الموسم الماضي والتي قرر الأهلي عدم خوضها اعتراضا على تعيين حكام مصريين.

وقال رويز عبر قناة أون سبورت: "عندما قلت إن اتحاد الكرة لم يطلب حكام أجانب لم أكن أعرف عن أي مباراة يتحدث عنها، ولكن عرفت فيما بعد أن الحديث كان حول مباراة الموسم الماضي، وقتها حصلت على خطاب يوم 9 يطلب فيه استقدام حكام أجانب وكانت المباراة يوم 11 وكان من الصعب استقدام حكام من أوروبا لانشغالهم في المباريات القارية.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية أوسكار رويز: تطوير الحكام لا يقتصر على منطقة بعينها.. والصعيد يملك طاقات واعدة أبو زهرة يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماع أوسكار رويز.. وطلب هاني أبو ريدة أوسكار رويز يجتمع بالحكام لتحديد أولويات المرحلة المقبلة في الدوري المصري

وواصل "هاني أبو ريدة حاول التعامل بعلاقاته في أوروبا، كما حاولنا جلب حكام من البرازيل أو المكسيك ولكن كان الأمر صعبا بسبب وجود 48 ساعة فقط، مع بعد المافسة عن أمريكا الجنوبية".

وتابع "بالفعل قلت إن محمود بسيوني كان الحكم أثناء حديثي عن المباراة في حواري السابق ولكنني كنت أتحدث مع المترجم لأفهم عن أي مباراة نتحدث ولم أكن أقصد الحديث بشكل مباشر للجماهير".

وشدد "لم نتحدث مع وفد الأهلي حول أمر استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك، ولكننا تحدثنا حول مباراة سيراميكا وكنا قد حضرنا كل شيء لهم وأخبرناهم أن الأمر يتعلق بقرار اتحاد الكرة".

وأضاف "في الموسم الماضي هناك فريق طلب أيضا سماع تسجيلات تقنية الفيديو وليس لدينا ما نخفيه، ولكن إجراءات اتحاد الكرة وشروطه ضرورية ومتواجدة في أي مكان بالعالم".

وأتم "الفريق الذي سيود سماع محادثات تقنية الفيديو، يمكنه سماع أي جزء من المباراة أو حتى المباراة بالكامل ولا يوجد أي مشكلة لدينا كلجنة حكام".

الأهلي اتحاد الكرة الدوري المصري أوسكار رويز
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي مصطفى عزام يكشف سبب عدم السماح لوفد الأهلي بالاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لـ بيزيرا وعودة بانزا قبل مباراة شباب بلوزداد البنك الأهلي يعود للانتصارات بالفوز على المقاولون الانتصارات مستمرة.. طلائع الجيش يهزم بتروجت انتهت الدوري - البنك الأهلي (2)-(1) المقاولون.. طلائع الجيش (2)-(0) بتروجت ريمونتادا في 7 دقائق والفوز الأول بعد 11 مباراة.. فاركو يفوز على حرس الحدود
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي ساعة | الدوري المصري
بعد الغياب.. مانشستر يونايتد يعود للدوري بالخسارة من ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
مصطفى عزام يكشف سبب عدم السماح لوفد الأهلي بالاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو ساعة | الدوري المصري
محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور الـ 8 من أبطال آسيا للنخبة ساعة | آسيا
يايسلة: عدم انتظام بعض اللاعبين في التدريبات أدى للإجهاد ضد الدحيل 2 ساعة | آسيا
أوسكار رويز يوضح حديثه حول عدم طلب استقدام حكام أجانب لقمة الموسم الماضي 2 ساعة | الدوري المصري
بعد مباراة ماراثونية.. السد يقصي الهلال من دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح 2 ساعة | الوطن العربي
عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527177/أوسكار-رويز-يوضح-حديثه-حول-عدم-طلب-استقدام-حكام-أجانب-لقمة-الموسم-الماضي