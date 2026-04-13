أوسكار رويز يوضح حديثه حول عدم طلب استقدام حكام أجانب لقمة الموسم الماضي

فسر أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام المصرية حديثه حول عدم طلب اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك في الموسم الماضي.

وكان رويز قد نفى طلب اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك خلال الموسم الماضي والتي قرر الأهلي عدم خوضها اعتراضا على تعيين حكام مصريين.

وقال رويز عبر قناة أون سبورت: "عندما قلت إن اتحاد الكرة لم يطلب حكام أجانب لم أكن أعرف عن أي مباراة يتحدث عنها، ولكن عرفت فيما بعد أن الحديث كان حول مباراة الموسم الماضي، وقتها حصلت على خطاب يوم 9 يطلب فيه استقدام حكام أجانب وكانت المباراة يوم 11 وكان من الصعب استقدام حكام من أوروبا لانشغالهم في المباريات القارية.

وواصل "هاني أبو ريدة حاول التعامل بعلاقاته في أوروبا، كما حاولنا جلب حكام من البرازيل أو المكسيك ولكن كان الأمر صعبا بسبب وجود 48 ساعة فقط، مع بعد المافسة عن أمريكا الجنوبية".

وتابع "بالفعل قلت إن محمود بسيوني كان الحكم أثناء حديثي عن المباراة في حواري السابق ولكنني كنت أتحدث مع المترجم لأفهم عن أي مباراة نتحدث ولم أكن أقصد الحديث بشكل مباشر للجماهير".

وشدد "لم نتحدث مع وفد الأهلي حول أمر استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك، ولكننا تحدثنا حول مباراة سيراميكا وكنا قد حضرنا كل شيء لهم وأخبرناهم أن الأمر يتعلق بقرار اتحاد الكرة".

وأضاف "في الموسم الماضي هناك فريق طلب أيضا سماع تسجيلات تقنية الفيديو وليس لدينا ما نخفيه، ولكن إجراءات اتحاد الكرة وشروطه ضرورية ومتواجدة في أي مكان بالعالم".

وأتم "الفريق الذي سيود سماع محادثات تقنية الفيديو، يمكنه سماع أي جزء من المباراة أو حتى المباراة بالكامل ولا يوجد أي مشكلة لدينا كلجنة حكام".