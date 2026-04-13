مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لـ بيزيرا وعودة بانزا قبل مباراة شباب بلوزداد

أدى جوان بيزيرا تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك بعد إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية أثناء مباراة شباب بلوزداد.

وعاد شيكو بانزا لخوض التدريبات الجماعية للزمالك مجددا بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي ستجمعهما في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل.

وكان اللاعب الأنجولي يعاني من جزع في الرباط الداخلي لأربطة الركبة.

ولعب بيزيرا الشوط الأول من مباراة الذهاب وتم استبداله بين الشوطين بسبب الإصابة.

وخاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بشكل أساسي ضد شباب بلوزداد تدريبات استشفائية لتجنب الإجهاد.

بينما أدى البدلاء والمستبعدين من مباراة شباب بلوزداد تدريبات بدنية بالإضافة إلى فقرة فنية بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق لتنفيذ بعض الجمل الخططية قبل خوض تقسيمة مصغرة في ختام المران.

وكان الزمالك قد فاز على شباب بلوزداد بهدف دون رد في مباراة الذهاب.