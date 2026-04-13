مؤتمر لويس إنريكي: اللعب في أنفيلد حافز لنا.. وسنواجه ليفربول بعقلية الموسم الماضي

يرى لويس إنريكي أن اللعب في أنفيلد سيكون مصدر لتحفيز فريقه ضد ليفربول.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "في كرة القدم الحديثة، المباريات تتغير بشكل سريع جدا، خلال 5 دقائق قد تسجل هدف أو هدفين وقد تستقبل مثلهما، مباراة ليفربول ستكون مخادعة، صحيح أننا تفوقنا بالذهاب ولكن كرة القدم تتحرك بسرعة، النتيجة لا تزال مفتوحة ولهذا علينا الإعداد لتلك المباراة بنفس الطريقة المعتادة، وهذا سيكون المفتاح".

وواصل "صحيح أنك عندما تلعب وسط جماهيرك تكون أفضل، لأن هناك صلة بين اللاعبين والجماهير، نعرف صعوبة اللعب في أنفيلد، ولكنها أيضا مصدر لتحفيزنا".

وتابع "ما يهمني هو قدرتنا على تخطينا الصعاب، أعتقد ان هذا يوضح مدى الجودة التي لدينا، لدينا نفس العقلية التي جئنا بها هنا في الموسم الماضي، عندما كان علينا الفوز بالإياب لأننا خسرنا الإياب".

وكشف "علينا أن نرى ما سيحدث في التدريبات لنعرف وضعية باركولا، هو يتعافى منذ 3 أسابيع، ومن المهم لنا استعادة لاعبينا".

وفاز باريس سان جيرمان في الذهاب بهدف دون رد على ملعب حديقة الأمراء.