الانتصارات مستمرة.. طلائع الجيش يهزم بتروجت
الإثنين، 13 أبريل 2026 - 22:21
كتب : FilGoal
فاز طلائع الجيش على بتروجت بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة الهروب من الهبوط.
ورفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 29 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري.
وتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 30 في المركز الـ11.
ويعد الفوز هو الثاني على التوالي لطلائع الجيش بعدما انتصر في المباراة الماضية على البنك الأهلي.
تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 15 عن طريق إسماعيل أوجورو، وأضاف إسلام محارب الهدف الثاني في الدقيقة 40.
ويلعب طلائع الجيش في الجولة المقبلة ضد المقاولون العرب، بينما يلعب بتروجت ضد فاركو.
