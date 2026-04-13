"حطها في الجول يا رياض" مجددا.. محرز يقود أهلي جدة لإقصاء الدحيل في أبطال آسيا للنخبة

فاز أهلي جدة السعودي على منافسه الدحيل القطري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في السعودية.

وسجل رياض محرز هدف المباراة الوحيد.

وأحرز محرز الهدف في الدقيقة 117 من ركلة حرة مباشرة شبيهة بهدفه مع منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2019 ضد نيجيريا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وكان تعليق حفيظ دراجي الشهير وقتها "حطها في الجول يا رياض".

أحداث المباراة كانت مثيرة للغاية إذ أنقذ صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل ركلة جزاء مفذها إيفان توني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول الإضافي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد جوهر دار التعظيم الماليزي يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية.

وانتصر جوهر دار التعظيم على منافسه سانفريس الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ذاته ليضرب موعد مع أهلي جدة.