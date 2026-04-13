مؤتمر كوكي: نحترم برشلونة لكننا متعطشون للوصول لنصف النهائي 

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 21:03

كتب : FilGoal

عبر كوكي لاعب أتلتيكو مدريد عن حماس فريقه من أجل الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "قد تكون مباراة برشلونة تاريخية والوصول لنصف النهائي أمر مذهل، علينا لعب هذه المباراة كما لو كانت نهائيا".

وأضاف "بفضل دييجو سميوني شهد النادي نموا هائلا، نحن نتبعه بكل إخلاص بسبب رؤيته المذهلة وما زلنا نفعل ذلك، سيميوني آمن بي منذ اليوم الذي وصل فيه".

وأكمل "برشلونة واثق في الريمونتادا؟ نحن متحمسون للغاية، ومن الطبيعي أن يفكر بهذه الطريقة، لكن مع احترامنا للمنافس، نحن متعطشون للوصول إلى نصف النهائي".

وأتم "برشلونة فريق يضغط عليك بقوة، علينا أن نمتلك الشخصية التي تجعلنا نرغب في الاحتفاظ بالكرة".

وخسر برشلونة مباراة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

