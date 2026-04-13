مؤتمر سيميوني: التحكيم لا يقلقني.. ولم أحسم مشاركة أوبلاك ضد برشلونة

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 20:53

كتب : FilGoal

سيميوني

شدد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على أنه لم يقرر تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد برشلونة.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة غدا الثلاثاء على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مشاركة أوبلاك؟ لم أقرر التشكل بعد ولكن سأخبر اللاعبين أولا في الساعة السابعة بالفندق".

وواصل "مقتنع بما يجب علينا فعله وما سنفعله، مهمتنا هي أن نتأهل وسنلعب المباراة من أجل ذلك".

وأكمل "غياب بوبيل وهانكو؟ لا حاجة للكلام، لو نورماند يتطور كل مباراة، ولونجليه يملك خبرة كبيرة ويعرف نقاط القوة والضعف ونريد الوصول لأقصى أداء لكل منهما".

وأردف "كل تخيلاتنا حو المباراة قد تكون محض تخيلات، ولكن حين تبدأ المباراة كل شيء غد يتغير، ويبقى فقط الإيمان والأمل بأن يستمر الفريق بتقديم ما لديه".

واستمر "أفكر في الفريق وليس في التحكيم، لدى الحكام مهمة صعبة لأننا نقترب من النهائي بشكل أكبر والكثير من الحديث حول قراراتهم، وهم بالفعل تحت ضغط كبير ولكنني لا أفكر حولهم".

وأضاف "سنلعب تلك المباراة كباقي المباريات التي لعبناها على ملعبنا منذ توليت تدريب أتلتيكو مدريد".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد على ملعب كامب نو.

