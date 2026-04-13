انتهت الدوري - البنك الأهلي (2)-(1) المقاولون.. طلائع الجيش (2)-(0) بتروجت

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

احتفال هدف مصطفى شلبي - البنك الأهلي ضد الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي البنك الأهلي ضد المقاولون العرب، وطلائع الجيش أمام بتروجت في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لتجنب الهبوط.

البنك الأهلي × المقاولون العرب

انتهت

ق 90+4: طرد أحمد مدبولي.

ق 78: جووول أسامة فيصل.

ق 67: جووول أحمد ياسر ريان من ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 5: جووول الأول يواكيم أوجيرا

انطلاق المباراة

طلائع الجيش × بتروجت

انتهت

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: جووول إسلام محارب.

ق 15: جووول الأول إسماعيل أورو أجورو.

انطلاق المباراة

الدوري المصري البنك الأهلي
