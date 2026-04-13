انتهت الدوري - البنك الأهلي (2)-(1) المقاولون.. طلائع الجيش (2)-(0) بتروجت
الإثنين، 13 أبريل 2026 - 19:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي البنك الأهلي ضد المقاولون العرب، وطلائع الجيش أمام بتروجت في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لتجنب الهبوط.
البنك الأهلي × المقاولون العرب
انتهت
ق 90+4: طرد أحمد مدبولي.
ق 78: جووول أسامة فيصل.
ق 67: جووول أحمد ياسر ريان من ركلة جزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 5: جووول الأول يواكيم أوجيرا
انطلاق المباراة
طلائع الجيش × بتروجت
انتهت
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 40: جووول إسلام محارب.
ق 15: جووول الأول إسماعيل أورو أجورو.
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي مصطفى عزام يكشف سبب عدم السماح لوفد الأهلي بالاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو أوسكار رويز يوضح حديثه حول عدم طلب استقدام حكام أجانب لقمة الموسم الماضي عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لـ بيزيرا وعودة بانزا قبل مباراة شباب بلوزداد البنك الأهلي يعود للانتصارات بالفوز على المقاولون الانتصارات مستمرة.. طلائع الجيش يهزم بتروجت ريمونتادا في 7 دقائق والفوز الأول بعد 11 مباراة.. فاركو يفوز على حرس الحدود